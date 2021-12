Saksa elektritootja hoiatas gaasipuudusest tingitud elektrikatkestuste eest

Kuni 1. aprillini võib mitmes Nordrhein-Westfaleni elektrijaamas esineda töökatkestusi, mille põhjuseks on suurenenud risk maagaasi tarneprobleemide tekkeks, tsiteeris ajaleht «Welt am Sonntag» ettevõtte raportit elektribörsile EEX.

«See oli ettevaatusabinõu,» ütles ajalehe RWE pressiesindaja. «Sellega me anname turuosalistele aegsasti ja selgelt märku stsenaariumist, mis võib sel talvel realiseeruda.»

Eile teatas Saksa gaasivõrguoperaatori Gascade, et Venemaa gaasitarne Euroopasse lagnes järsult. Valgevenet ja Poolat läbiv gaasitrass Jamal-Euroopa on üks peamisi, mille kaudu Vene maagaas Euroopasse jõuab. Kui neljapäeval läbis toru 12 miljonit ja reedel 10 miljonit kilovatt-tundi gaasi tunnis, siis eile vaid 1,2 miljonit kWh/h. Gasprom pole olukorda kommenteerinud.

Gaasi on Euroopas praegu vähe. Hinnad on pärast koroonakriisi haripunkti majanduse elavnemise järel hüppeliselt tõusnud. Venemaad süüdistatakse poliitilistel põhjustel gaasitarnete vähendamises Saksamaale ja Euroopasse, kuid Venemaa eitab seda ja rõhutab, et täidab kõik tarnekohustused.