Mida toob aasta 2022 majanduses?

YPO uuringu kohaselt usub enam kui 80% uuringus osalenud tegevjuhtidest 44 tööstusharust üle maailma, et majanduskasv püsib ka 2022. aastal tugev, kuid sellega kaasneb ka teatav ebakindlus.

Paljude ettevõtete jaoks jätkub tulude kasv, samuti võetakse juurde uusi töötajaid. 37% küsitletutest teatas, et alates 2021. aasta algusest on nende tulud kasvanud 20% või rohkem. Ainult 17% vastanute käive on sel aastal kahanenud 10% või enam.

Töötajate palkamine on hoogustunud: 38% vastanutest on kasvatanud tänavu töötajate arvu 10% või rohkem. 45% ettevõtetest on töötajate koguarv jäänud ligikaudu samaks, mis 2021. aasta alguses, ja 16% ettevõtetes on töötajate arv vähenenud.

Inflatsioon teeb muret

Enamik tegevjuhte (71%) on väga või mõnevõrra mures inflatsiooni pärast. Teistest rohkem muretsevad inflatsiooni pärast USA juhid (77%).

Inflatsioon võib tuua tarbijatele halbu uudiseid, kuna toidu- ja joogitööstuse (74%), töötleva tööstuse (73%) ning jae- ja hulgimüügi (62%) firma plaanivad järgmisel aastal inflatsiooni tõttu hindu tõsta.

Tarneahela probleemidel pole veel lõppu näha – vaid 2% vastanutest usub, et need lahenevad 2022. aasta alguses. 39% usub, et lahendus tuleb 2022. aasta lõpus ja 38% ootab seda 2023. aastal või hiljem.

Tööjõupõud ei leevene

Ülemaailmne tööjõupuudus jätkub ja uuel aastal. 67% vastanutest ütles, et töötajaid on mõnevõrra või väga raske leida ja 57% vastanutest leidis, et tippspetsialistide ja juhtivtöötajate palkamise raskused jäävad samaks.

Kuigi vaid 1% küsitletud juhtidest usub, et töötajad on kodus produktiivsemad, on 74% juhtidest arvamusel, et mingis osas muutub paindlik töökorraldus püsivaks.

Pandeemiasurve tõttu on mõned ettevõtted parandamas vaimse tervisega hoidmisega seotud tegevusi – 35% teatab töötajate vaimse tervise tugevdamiseks tehtavatest investeeringutest ja 16% kavatseb need kasutusele võtta.

2022. aasta märksõnad YPO uuringu järgi Töötajate kaasatuse ja töökultuuri parandamine

Alternatiivsete rahavoogude leidmine/olemasolevate kindlustamine

Inflatsiooniks valmistumine

Tarneahela probleemidega arvestamine

Klientide muutuvate vajaduste mõistmine Allikas: YPO

YPO Global Pulse uuring toimus veebiküsitluse vormis 18. novembrist 5. detsembrini. Kokku vastas 1700 YPO liiget, kes esindavad 101 erinevat riiki. Valimi veapiir on 95-protsendilise usaldusnivoo juures pluss-miinus 2,3 protsendipunkti.