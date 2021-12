Tallinki Megastar on taas sõidukorras ja naaseb liinile

Tallink Grupp annab teada, et eile hommikul ilmnenud ettevõtte süstiklaeva Megastari automaatseadmete tehniline rike on täna hommikuks edukalt kõrvaldatud, laev on läbinud testimise nii kai ääres kui merel, ning laev naaseb teenidama ettevõtte Tallinna-Helsingi liini täna kell 13.30 väljumisega Tallinnast Helsingisse.