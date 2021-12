Ümarpuidu tootmismaht on Eestis 20 aastaga kasvanud ligi viiendiku

Esiviisiku osakaal kogutoodangus on aga viimastel aastatel mõnevõrra vähenenud – veel 2010. aastal oli nende osa 67 protsenti. Vähenemist on vedanud ühelt Prantsusmaa tootmise stabiilne kahanemine, teisalt traditsiooniliselt väikse toodanguga riikide tootmise suurenemine.

Suurimat kasvu, koguni 185 protsenti, on 20 aastaga nähtud Hollandis. Järgevad 73 protsendiga Sloveenia, 57 protsendiga Saksamaa, 56 protsendiga Poola, 43 protsendiga Horvaatia ja 37 protsendiga Rumeenia. Samas märgib Eurostat, et mõnede nimetatud riikide puhul on kasvunäitaja taga madal võrdlusbaas.