Nõgene kritiseerib valitsust: Ülemiste terminalile leitakse 160-170 miljonit nagu nipsust

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg ütles kolmapäeval Ülemiste reisiterminali pressiüritusel ERRile , et uue reisiterminali maksumuseks prognoositakse 160-170 miljonit.

Nõgese hinnangul on Eestis aga mitmeid muid projekte, mis ootavad rahastust ajal, kui Rail Balticu objektidele eraldatakse raha väga kergekäeliselt. «Mis on numbrite tajumispiir? Hakatakse rajama reisiterminali, mille maksumuseks sõnatakse 160-170 miljonit eurot. Palju meil see ERM maksiski?» küsis Nõgene sotsiaalmeedias.