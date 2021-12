Kõrged elektrihinnad pöörasid soomlased tuumaenergia usku

Soomes on energiahoiakuid uurivat küsitlust tehtud alates 1983. aastast.

«Keskkonna pärast muret tundvad inimesed on hakanud mõistma, et tuumaenergia on osa kliimalahendusest,» selgitas Soome energiatööstusliidu tegevjuht Jukka Leskelä uuringu tulemusi.