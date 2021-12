Vaid kolm riiki Euroopas on seksi ostmise ja müümise kuriteoks kuulutanud

Kaart, mis peegeldab Euroopa riikide suhtumist seksitöötajatesse. Punased riigid: nii müük kui ost on illegaalne; oranžid riigid: seksi ostmine on illegaalne, müük legaalne; helerohelised riigid: seksi ost ja müük on legaalne, kuid selle vahendamine illegaalne; sinised riigid: seksi ost ja müük on legaalne ja õiguslikult reguleeritud. FOTO: Statista