TS Laevad avas võimaluse jälgida praamijärjekordi veebikaamerast

Sadamakaamerate otsepildi leiab TS Laevad kodulehel reisijale rubriigist «Võimalused sadamas», kus valida tuleb sadama nimi. Kaamerad on üleval nii Virtsu, Kuivastu, Rohuküla kui Heltermaa sadamas.

AS-i Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ütles, et ettevõte saab kaamerapildid sadamate valdajalt, Saarte Liinidelt, kellelt tuli ka kaamerate avalikuks tegemise algatus.

«Reisijad on sageli pöördunud meie poole sooviga saada otsepildina ülevaadet olukorrast sadamates,» ütles Arro. «Huvi sadamakaamerate pildi vastu on,» kinnitas ta ja tõi näiteks, et sel pühapäeval vaadati kaamerapilte ligi tuhat korda.

AS-i Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld lisas, et sadamate kaamerasüsteem on nende töövahendiks juba üle kümne aasta. «Oleme kaamerapilti meie sadamate seisukorrast jaganud ka varem,» ütles Vatsfeld. «Kaamerasüsteemi esmane eesmärk on siiski sadamate turvalisuse ja ohutuse tagamine ning seda arendame ettevõttes tervikuna,» märkis ta