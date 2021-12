Hiina sõidujagamisettevõte Didi, mis oli mõni aeg tagasi ka üks meie Bolti investoreid, teatas selle kuu alguses, et lõpetab aktsiate, täpsemini aktsiate hoidmistunnistuste (ADR) noteerimise New Yorgi börsil ja viib need üle Hongkongi börsile. Veel kuus kuud varem oli Didi Wall Streeti lemmik, kaasates New Yorgis aktsiate esmapakkumisega Ameerika Ühendriikide pensionifondidelt ja rahvusvahelistelt investoritelt miljardeid dollareid.