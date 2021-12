Apple flirdib kolme triljoni dollari väärtusega

Kui Apple’i väärtus lähiajal selle piiri ületab, on tal kulunud kahest triljonist kolme triljoni dollari väärtuseni kasvamiseks 16 kuud. Ühest triljonist kahe triljonini kasvamiseks kulus tehnoloogiagigandil kaks aastat.

«Tim on teinud möödunud kümnendi jooksul hämmastavat tööd, kasvatades Apple’i aktsia hinda 1400 protsenti,» kommenteeris uudisteagentuurile maaklerfirma OANDA analüütik Edward Moya. Alates 1990. aastast on Apple’i aktsia hind kerkinud keskmiselt 22 protsenti aastas, võrrelduna USA aktsiaindeksi S&P 500 tootlusega, mis on samal perioodil alla üheksa protsendi.