Prantsusmaa sunnib suurfirmasid tõstma naiste osakaalu juhatuses

Eelnõu toetanud parlamendiliige Marie-Pierre Rixain ütles, et seekord püüeldakse tegeliku majandusliku ja kutselise võrdsuse poole. Aastaks 2027 peavad rohkem kui 1000 töötajaga ettevõtte tippjuhtidest moodustama 30 protsenti naised ja 2030. aastaks peab naisi olema vähemalt 40 protsenti.

Soolise võrdsuse minister Élisabeth Moreno ütles, et Prantsuse ettevõtetes on ikka veel klaaslagi, mille tõttu ei jõua naised juhtivatele ametikohtadele, samuti on alles palgalõhe.