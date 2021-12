Prisma laieneb Viljandisse

Viljandi Prisma on kavas avada 2023. aasta jooksul ja peaks piirkonda looma 60–70 uut töökohta. Loodav hüpermarket on Prisma kontseptsiooni kõige suurem kauplus, kus lisaks igapäevastele esmatarbe- ja toidukaupadele on ka lai valik tööstuskaupa.

«Meil on hea meel laieneda Tallinnast, Tartust ja Narvast väljapoole, et teha Prisma unikaalne lai tootevalik ja soodne hind kättesaadavaks klientidele üle Eesti. Senine kogemus näitab, et meie kaupluste tulek on olnud kogukonnas oodatud sündmus – seda kõige laiema toidu- ja tööstuskauba valiku ning värskete turu-uuringute andmetel ka kõige soodsama ostukorvi tõttu,» ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.