Tallinna eelarvestrateegias on sadu miljoneid tühja õhku

Eesti pealinna värskest investeeringutekavast leiab lähiaastatel 1,5 miljardi euro ulatuses väljaminekuid. Ülekaalukalt kõige kallim projekt nimistus on Tallinna Haigla, mille maksumuseks on kavandatud 520 miljonit eurot. Kuna riik pole tahtnud linnale kulude jagamisel appi minna ning pealinn omaosalust suurendada ei soovi, on rahastuses endiselt puudujääk. Linna eelarvestrateegiast see aga välja ei paista, sest haigla välisrahastuse reale on ootamatult 140 miljonit lihtsalt otsa kirjutatud.