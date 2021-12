ÜLEVAADE ⟩ Liikvel on ohtlikud telefonipettused: kuidas kurikaelad su raha kätte tahavad saada?

«Kui müügikõne läheb edukalt, küsitakse kliendilt pangakaardi ja isiku tõendava dokumendi andmeid. Lisaks sellele võivad petturid küsida ka muud isiklikku infot või suunatakse inimene ettevõtte veebilehele oma andmeid sisestama – lõppeesmärgiks ikka see, et saada ligi inimese rahale,» rõhutas ekspert. Ka siinkohal on oluline ära märkida, et petturid on järjest osavamad – sugugi mitte alati ei pruugi kõne olla võõrkeelne või vigane, järjest enam tehakse üliprofessionaalseid ja emakeelseid petukõnesid. «Kui üldiselt on levinud kõned võltspangast, siis viimasel ajal on levinud pettused, kus kurjategijad väidavad ent hoopis politseist helistavat,» tõdes ta.

Wangiri-pettus

«Üks kutsung ja kõne kinni» – see on otsetõlge jaapanikeelsest väljendist wangiri. «Just sellise nime on saanud meetod, mida petturid on aastaid kasutanud – ning paraku kasutavad siiamaani,» selgitas Palts. Kurjategija ohver leiab telefoniekraanilt vastamata kõne ning samale numbrile tagasi helistades suunatakse ta kõne kõrge tasuga välismaa numbrile. «Tulemuseks on see, et helistaja peab hiljem kalli kõne ise kinni maksma.»

Mida sellise meetodi õnge sattumiseks vältida? Palts selgitas: «Tasub kontrollida telefoninumbri riigikoodi ning mõelda, kas on põhjust sellest riigist kõnet oodata. Kahtluse korral tasub alati kontrollida: näiteks, kui tahaksid veenduda, et helistaja pole välismaine sõber või pereliige, siis on turvaline saata kontrolliks näiteks tekstisõnum.»

Sageli arvatakse, et mobiiltelefonid on arvutitest paremini kaitstud, ent tegelikult on telefonide turvalisus piiratud. «Ükski operatsioonisüsteem ei ole rünnakute eest täielikult kaitstud,» sõnas Palts. «Lisaks on oluline mõista, et kõige haavatavamad oleme siis, kui meil on kiire – kuna suur osa tekstisõnumeid avatakse 15 minuti jooksul ning tihti ka liikumise pealt, siis on üsna lihtne mõtlematult linke avada või neile kogemata vastata.» Tammer rõhutas, et telefone ning rakendusi arendatakse pidevalt ning uuendustega ehitatakse ka süsteemi turvalisemaks. «Soovitan alatasa kontrollida, kas telefoni operatsioonisüsteem (Android või iOS) või äpid on saanud uuenduse. Kui jah, siis tasub see uuendus kohe ära teha.»