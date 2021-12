Enamik Eesti jäätmetest tekib põlevkivist

Jäätmete kogused on analüütiku sõnul siiski aasta-aastalt vähenenud. 2020. aastal tekkis Eestis 16,7 miljonit tonni jäätmeid, mida on 3,5 miljonit tonni vähem kui aasta varem. Selle peamine põhjus on põlevkivikasutuse vähenemine. Samas moodustasid ka 2020. aastal põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest tekkinud jäätmed kokku enamiku ehk 67 protsenti kõigist tekkinud jäätmetest – 11,3 miljonit tonni.