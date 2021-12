Euroopa Komisjon esitas ettepanekud gaasiturgude CO2-heite vähendamiseks

Euroopa Liit (EL) peab vähendama oma tarbitava energia CO2-heidet, et vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks vähemalt 55 protsenti ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Komisjoni ettepanekutega luuakse tingimused üleminekuks fossiilkütustelt taastuvatele ja vähese CO2-heitega gaasidele, eelkõige biometaanile ja vesinikule, ning tugevdatakse gaasisüsteemi vastupanuvõimet. Üks peamisi eesmärke on luua vesinikuturg, luua sobiv investeerimiskeskkond ja võimaldada vajaliku taristu arendamist, sealhulgas kaubavahetuseks kolmandate riikidega.

Turueeskirju hakatakse kohaldama kahes etapis, enne ja pärast 2030. aastat, ning eelkõige puudutavad need juurdepääsu vesinikutaristule, vesiniku tootmise ja transpordi eraldamist ning tariifide kehtestamist. Luuakse uus juhtimisstruktuur – vesinikuvõrguettevõtjate Euroopa võrgustik (ENNOH), mis hakkab edendama spetsiaalset vesinikutaristut, piiriülest koordineerimist ja võrkudevaheliste ühenduste rajamist ning töötab välja konkreetsed tehnilised eeskirjad.

Ettepanekuga nähakse ette, et riiklikud võrguarenduskavad peaksid põhinema elektri-, gaasi- ja vesinikuplaneerimisel kasutataval ühisel stsenaariumil. See tuleks viia kooskõlla riiklike energia- ja kliimakavadega ning kogu EL-i hõlmava kümneaastase võrguarenduskavaga. Gaasivõrguettevõtjad peavad lisama teabe taristu kohta, mida saab kasutusest kõrvaldada või mille kasutusotstarvet saab muuta, ning vesinikuvõrgu arendamise kohta hakatakse esitama eraldi aruandeid, et vesinikusüsteemi ehitamine põhineks realistlikul nõudluse prognoosil.