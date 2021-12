Maagaasi hind sööstis järsult üles

Hollandi gaasibörsi TTF tulevikutehingute hinnad on kerkinud nädalaga veerandi võrra, 127 euroni megavatt-tunni eest, viimase kuuga on hinnad kerkinud koguni 58 protsendi võrra. Gaas kallineb, sest kardetakse, et Venemaa potentsiaalne sissetung Ukrainasse võib häirida sel talvel Euroopa niigi vaevalist energiavarustust.

Eesti Gaasi juhatuse liikme Raul Kotovi hinnangul on TTF hinna viimaste päevade tõusu taga turgudel ka talve alguse ärevus. «Ilmad on läinud külmemaks, gaasivood Euroopasse on oodatust väiksemad, gaasimahutite tasemed soovitust väiksemad ja see annab võimaluse börsil hindu tõsta,» kirjeldas Kotov. «Kas tegemist on ajutise võnkega või stabiliseerub hind uuel kõrgemal tasemel, seda peab veel jälgima.»

Sel sügisel on ettevõttel tulnud paindliku paketi alusel gaasi ostvaid kodukliente teavitada hinnatõusust oleneval segmendist kolm või neli korda. Tarbijatele on gaas kallinenud sel sügisel võrreldes möödunud aastaga juba kordades.

«Paindliku paketi alusel gaasi ostvatele koduklientidele saatsime 2022. aasta jaanuarist rakenduva hinna teavituse paar nädalat tagasi, uus hind sai kehtestatud mõtte ja arvestusega, et rohkem talve jooksul hinda tõstma ei pea,» rääkis Kotov. «Peame lootma, et nii läheb, kõik sõltub gaasi maailmaturu hinna liikumisest. Hetkeprognooside järgi peaks gaasi hind langema hakkama kevadsuvel.»

Viimaste päevade gaasi hinnatasemed ületavad juba ka oktoobris saavutatud eelmisi rekordkõrguseid, mil hindu kergitas maailmamajanduse taastumisega seotud suurenenud nõudlus ning see, et Venemaa ei suurendanud hoolimata lubadustest eksporti. Venemaa presidendi Vladimir Putini esialgsed lubadused pakkumist suurendada alandasid novembris küll hindu, kuid Euroopa gaasihoidlad on endiselt pea pooltühjad, samas kui külmad ilmad kasvatasid märkimisväärselt nõudlust, kirjutas Financial Times.

Kogu Euroopas on gaasihoidlad praegu täidetud vaid 62,8 protsenti, mis on üle 10 protsendi alla hooajaliste normide. Kui nõudlus jätkub praegusel tasemel, jõuavad laoseisud järgmise aasta märtsiks või aprilliks kriitilisele tasemele.

«Madalad temperatuurid ja kehvad tuuleolud suurendasid viimasel kuul fossiilkütustel töötavate elektrijaamade gaasivajadust,» ütles finantsettevõtte Julius Baer strateeg Norbert Rücker. «Veelgi olulisem on see, et pingete eskaleerumine Venemaa ja Ukraina vahel toidab hirmu tarneprobleemide ees ja lisab hindadele riskipreemiat.»

Saksa välisminister Annalena Baerbock ütles pühapäeval, et gaasijuhet Nord Stream 2 ei saa praegusel kujul käivitada, kuna see ei vasta EL-i nõuetele. Mandri-Euroopa saab enam kui kolmandiku kogu gaasitarnetest Venemaa riigi toetatud Gazpromilt praegu kolme torujuhtme kaudu: üks läbi Valgevene ja Poola, teine ​​Ukraina ja olemasoleva Nord Stream 1 torujuhtme kaudu.