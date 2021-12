Audiitorid pikendasid RMK säästliku metsamajandamise sertifikaati

Augustis ja septembris toimunud audititel analüüsisid BM Certification Estonia OÜ Eestist, Lätist ja Leedust pärit audiitorid RMK metsamajandamissüsteemi. BM Certification kinnitusel vastab RMK jätkuvalt FSC® ja PEFC säästliku ning keskkonnasõbraliku metsa majandamise nõuetele. FSC sertifikaadi kehtivust pikendati järgmiseks viieks aastaks.

«FSC sertifikaadi pikendamine kinnitab selgelt, et kahtlustel RMK keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkuse osas ei ole alust,» ütles RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson. «Nii RMK metsamajandamissüsteemi varem hinnanud auditeerimisfirma NEPCon kui ka praegune audiitor BM Certification on mõlemad auditeerimisprotseduuri tulemusel jõudnud tõdemusele, et RMK tegevus vastab FSC standardi nõuetele.»

RMK omab FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaati aastast 2002 ja PEFC metsamajandamise sertifikaati 2010. aastast. Iga-aastaste auditite käigus hinnatakse metsamajandamise vastavust standardites seatud nõuetele ning võimalike puuduste leidmisel antakse tähtaeg nende lahendamiseks. Auditeerimises ei ole kohta hoiakutel ega emotsioonidel – vastavuse hindamine on objektiivne, standarditele tuginev ja rahvusvaheliste nõuetega reguleeritud protsess.

«Sel aastal ei tuvastatud suuremaid mittevastavusi. Siiski märkisid audiitorid ära, et RMK peab enam tähelepanu pöörama tööohutusele ja FSC logo kasutamise nõuete järgimisele, kehtestades kaks väiksemat parandusnõuet. FSC logo kasutamist puudutav mittevastavus on tänaseks juba lahenduse leidnud,» lisas Tõnisson.

Eesti riigimets on väga liigirikas, loodusväärtuste kaitseks on üle 30% RMK valduses olevast metsast võetud range kaitse alla, kus ei toimu mingit majandustegevust. Lisaks on muude erinevate kaitsepiirangutega kaetud 8% riigimetsast.

Forest Stewardship Council® on välja töötanud säästva metsamajanduse printsiibid ja kriteeriumid, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast.