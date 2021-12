Valitsussektori eelarvepuudujääk jääb poole miljardi euro alla

Võrreldes 2020. aasta oktoobri lõpu seisuga oli eelarve defitsiit 625 miljoni euro võrra väiksem, samuti oli see 356 miljoni euro võrra väiksem selle aasta septembri lõpu puudujäägist. Põhipõhjus on teisest sambast välja võetud pensionidelt laekunud tulumaks 283 miljoni euro ulatuses, teatas rahandusministeerium.

Keskvalitsuse (peamiselt riigieelarve) eelarvepositsioon oli oktoobri lõpus 527 miljoni euro suuruses puudujäägis. Eelmise aastaga võrreldes on toimunud märkimisväärne paranemine, kuna sel aastal pole nii suuri lisaeelarvest tulenevaid täiendavaid kulutusi, ning ka maksulaekumine on paranenud. Keskvalitsuse positsioon paranes isegi siis, kui täiendavat tulumaksu mitte arvestada, mis tähendab, et tulud ületasid kulusid.

Riigieelarve positsiooni arvestuses on toimunud metoodiline muudatus, mis puudutab riigipoolsete teise samba maksete peatamist. Eurostat on andnud juhise, mille järgi tuleks seda käsitleda võlakohustusena erasektorile, mis tähendab, et kui varem oli see arvestatud riigieelarve tuluna, siis nüüd seda niimoodi enam kajastada ei saa.

Sotsiaalkindlustusfondide sektori ehk haigekassa ja töötukassa positsioon oli oktoobri lõpu seisuga positiivne, kuna haigekassa eelarve ülejääk on möödunud aastaga võrreldes kasvanud 81 miljoni euro võrra, 111,3 miljoni euroni. Hea seisu põhjus on taastunud sotsiaalmaksulaekumine ning riigieelarvest antud tegevustoetus.

Töötukassa eelarve puudujääk ulatus oktoobri lõpuks 26 miljoni euroni. Põhjuseks on aasta esimesel poolel olnud tavapärasest suurem töötuskindlustushüvitiste kulu ning palgatoetuse meede. Samas 2020. aasta kümne esimese kuuga võrreldes oli puudujääk 291 miljoni euro võrra väiksem, kuna palgatoetuse meede oli sel aastal mahult väiksem ning samuti kaeti osa kuludest lisaeelarvega. Positsioon on võrreldes septembri lõpu seisuga halvenenud 0,6 miljoni euro võrra, mis tähendab, et kulud ületasid oktoobris veidi tulusid.