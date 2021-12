Naabervaldade elanikud kasutavad hoolega Tallinna jäätmejaamasid

Tallinnal on koostööleping Viimsi ja Saua vallaga sõlmitud ka varasematel aastatel, et võimaldada Viimsi valla elanikel Pärnamäe jäätmejaamas ja Saue valla elanikel Pääsküla jäätmejaama kasutada Tallinna linna elanikega samadel tingimustel. Kui Viimsi vald tasus Tallinna linnale jäätmejaama kasutamise eest sellel aastal 39 156 eurot, siis järgmine aasta tuleb neil tasuda 67 627 eurot, kuna viimsilaste jäätmete maht on kasvanud.

Tallinna ettevõtluse abilinnapea Joosep Vimma sõnul on oluline, et Tallinn aitab pealinnana ka ümbritsevatel valdadel keskkonda hoida.

«Meie kõigi ühiseks eesmärgiks on, et võimalikult palju jäätmeid jõuaks taaskasutusse ja ringlusesse,» märkis Vimm. «Teame, et mõned meie naabervallad kavandavad oma jäätmejaamade avamist. Ulatame hea meelega abikäe, kuni nad enda jäätmejaamad rajavad – seda on teinud näiteks Saku, kellega oli Tallinnal varasemalt sarnane kokkulepe.»