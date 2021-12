Valitsus kaalub toetada inimesi, kelle netosissetulek on alla 1052 euro

«Kui tegu on üheliikmelise leibkonnaga, siis sellisel juhul oleks tegu peredega, mille sissetulek on netos kuni 1052 eurot. Kui tegu on kaheliikmelise leibkonnaga, kus on kaks täiskasvanut, siis on see sissetuleku piir netos 1578. Kui tegu on kahe täiskasvanu ja ühe väikse lapsega, siis on see sissetuleku piir 1735,8, ja kui tegu on kahe täiskasvanu ja kahe suurema lapsega, siis on see piir juba üle 2600 euro,» ütles rahandusminister Pentus-Rosimannus riigikogu infotunnis.

«Samamoodi on tekkinud mingisugune vale arusaam, et keegi peab paberitel arvetega kuskile jooksma. Ei, need arved on võimalik elektrooniliselt sinna samamoodi edastada. Nii et, loomulikult on meie soov valitsuses esiteks, et see toetus rakenduks võimalikult kiiresti, jõuaks inimesteni võimalikult kiiresti, et ta oleks võimalikult mugav ja et see lävend oleks kohapeal sellisel tasemel, kus ta tõesti inimesi aitab. Seetõttu me oleme tõstnud võrreldes algselt plaanitud väikese sissetulekuga peredele mõeldud lävend oluliselt kõrgemale ja homme valitsuses ma küll väga loodan ja soovin, et jõuame sel teemal ka otsuseni,» rääkis Pentus-Rosimannus.