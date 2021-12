Coop Pank saab uue finantsjuhi

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on märgiline, et uus finantsjuht tuleb Coopi grupi seest.

«Mul on väga hea meel, et Paavo liitub meie meeskonnaga. Usun, et tema kogemused kaubandusest ja Coopi struktuurist annavad meile uue käigu, mis aitab meil senisest veelgi paremini pangandust ja kaubandust omavahel integreerida,» rääkis Rink.