Vaata, kuidas näeb välja Rail Balticu tulevane Ülemiste reisiterminal Linda

«Rail Balticu terminali näol on kahtlemata tegu Tallinna ja Eesti uue värava loomisega. Selle uuenduslikkus, mugavus ja sidusus ülejäänud infrastruktuuriga on linna ja riigi konkurentsivõime ning kaasaegse näo küsimus. Linna transpordi seisukohalt on vajalik ala läbiva trammiliini kaudu lennu-, raudtee-, bussi- ja merevärava sidumine. Linnaruumiliselt saab olema kindlasti tegu uue maamärgiga ja piirkonna ettevõtluse olulise kandetalaga,» sõnas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

«Terminali projekteerimine on olnud väljakutse kõigile pooltele. Tänu rahvusvahelisele koostööle ja tellija mõistvale suhtumisele on valmis saanud silmapaistev ehitusprojekt, kuhu on sisse pandud väga suur hulk töötunde, parimad teadmised ja soovid kõigilt koostööpartneritelt. Tegemist on ainulaadse rahvusvahelise reisiterminaliga, mis on ühenduspunktiks nii rahvusvaheliselt kui ka kohalikul tasandil, luues Tallinnasse uue keskuse ja toetades piirkonna arengut,» kirjeldas ESPLANi tegevjuht Kadi Metsmaa.