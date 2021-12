Eesti Energia: tootmisvõimekus vastas detsembri algul omaniku ootusele

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul esitati 9. detsembril valitsuse kabinetinõupidamisel infot, et alates 20. novembrist on Eesti Energia tütarfirma Enefit Power elektritootmise netotootmisvõimekus järjepidevalt olnud alla ainuaktsionäri otsuses ja omanikuootustes sätestatud piirtaseme.

Eesti Energia tegevjuht Hando Sutter aga selle väitega nõus ei ole. Eesti Energia elektritootmise netotootmisvõimekus on tema sõnul 1358 megavatti, ent paraku ei ole mitte ühegi elektritootmise tehnoloogia töökindlus 100 protsenti aastas.

Täpsemalt on pärast tänavu suvel tehtud Balti elektrijaama 12. ploki ning varasemat Eesti elektrijaama 1., 2., ja 7. ploki sulgemisotsust Enefit Power AS-i koosseisu kuuluvate elektrijaamade elektritootmise installeeritud netovõimsused järgmised: Balti elektrijaam 192 megavatti, Eesti elektrijaam 866 megavatti ja Auvere elektrijaam 272 megavatti.

Sutter tõdes, et detsembri algul oli ajavahemik, kus Eesti Energia poolt turule antud elektri netotoodang langes alla 1000 megavati. «See oli põhjustatud Auvere elektrijaamas toimunud rikkest, mida ei olnud võimalik ette näha ja mille parandamine nõudis elektrijaama töö kohest peatamist, kuna antud rike ei võimaldanud elektrijaama enam edasi opereerida,» selgitas ta.

Kuna tegemist oli elektriturul kõrgete hindadega perioodiga, kontakteerus Eesti Energiaga ka konkurentsiamet ning küsis ettevõtte käitumise kohta selgitust. «Edastasime konkurentsiametile operatiivselt ülevaate, milles ühtlasi kinnitasime, et remonditöid viiakse läbi 24/7 režiimis ja Auvere naaseb turule sellel nädalal,» kinnitas Sutter.

Tänaseks on rike parandatud ja plokk on taas turul alates 10. detsembrist. Ühtlasi suudavad Eesti Energia omanduses olevad juhitavad tootmisüksused sellest päevast jälle ka 1000 megavatti elektrit toota.

Sutter selgitas, et üldiselt on Enefit Poweri portfellis olevad vanemad tootmisseadmed määratud töötama baaskoormusrežiimis ja pikema perioodi jooksul. «Paraku elektrituru muutunud olemus ei võimalda meil neid tootmisseadmeid sellisel viisil enam opereerida. Elektrihindade kõikumine väga suures vahemikus ja lühikeste perioodide vältel tähendab, et meil tuleb elektritootmisseadmete koormust vastavalt kas ülesse või alla koormata, mis mõjutab negatiivselt seadmete töökindlust,» nentis ta.