Auvere elektrijaam on taas töös

«Pakkusime tänaseks turule kõiki seitset plokki ja toodame võimsusel ligikaudu 950 megavatti (MW) ehk tasemel, mis jaamad on suurema osa detsembrikuust on töötanud. Neile on lisandunud elektritootmise panus ka teistelt Eesti Energia juhitavatelt tootmistelt, nagu Iru elektrijaam, Enefit280 tehas või Paide koostootmisjaam,» kommenteeris Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts BNS-ile energiakontserni tootmisvõimekust.