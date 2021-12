SEB: terase ja alumiiniumi hinnad jäävad kõrgeks või kerkivad veelgi

Terase, alumiiniumi ja muude metallide tarnete vähenemine on aidanud kaasa hindade tõusule. Alumiiniumi hinnad on võrreldes eelmise aasta madalseisuga enam kui kahekordistunud ning on nüüd rekordtasemel. See tähendab äärmiselt head kasumlikkust tootjate jaoks, kellel on juurdepääs odavale energiale.

Kui söe- ja transpordihinnad ei oleks nii kõrged, oleks Euroopas tööstusharul praegu sõna otseses mõttes kuldne aeg. Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg

Muude tegurite samaks jäädes, aitab vähesem terasetootmine kaasa terase hinna tõusule, kuid tähendab samal ajal väiksemat nõudlust rauamaagi järele. See ongi toonud kaasa ebatavaliselt suure hinnavahe rauamaagi ja terase vahel. Kui söe- ja transpordihinnad ei oleks nii kõrged, oleks Euroopas tööstusharul praegu sõna otseses mõttes kuldne aeg. Odavnev sisend ja kallinev väljund oleks unistuste kombinatsioon.

Raske on kindlaks teha, kuidas ja kus turg taas tasakaalu saavutab, kui energiakriis möödub. Terasetööstus on tsükliline ja terase hinnad on hakanud rekordtasemelt langema. Kui Hiina jätkab oma majanduse energiamahukuse vähendamist ning vähendab jätkuvalt terase ja alumiiniumi tootmisvõimsust oma iga-aastase eesmärgi saavutamiseks, milleks on 3% tõhususe suurendamine, on mõju pakkumisele eelseisvatel aastatel veelgi suurem. SEB eeldab seega, et nende kahe metalli hinnad jäävad ajaloolises mõistes kõrgeks ka 2022. ja 2023. aastal.