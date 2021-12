Karm aasta: põllumehed kaotasid kohati poole oma saagist

Ida-Virumaal asuva Saareaugu talu peremees Kalmer Karask märkis, et kuigi tal müügiga käesoleval aastal probleeme polnud ja viimaste aegade kõrgeim hind mõnevõrra kompenseeris väikest saagikust, siis kulutused on müügituludest olnud oluliselt kõrgemad.

Karjakasvatajad märkisid, et nende jaoks on olukord jätkuvalt keeruline: piima hind on endiselt madal ning sel aastal hüppeliselt kallinenud elekter ja kütus on muutnud nende olukorra veelgi raskemaks.