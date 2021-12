Veskimägi: tuleviku valik on volatiilse ja ühtlaselt kõrge hinna vahel

Veskimägi sõnul teevad kõrged elektrihinnad küll muret, kuid samavõrra murelikuks teeb see, et paari tipphinnaga päeva pealt tahetakse elektri vaba turu lähtealused üle vaadata.

«Alati tasub küsida, miks see nii on. See on põhjustatud selgelt sisendihindade kallinemisest: gaasi hinda me teame, see oli kuus korda väiksem aasta tagasi; me teame, mis on CO2 hind, paljud muutuvkulud on elektrijaamade jaoks läinud kallimaks,» lausus ta.

Veskimägi sõnul on elektrihindade volatiilsus murettekitav, kuid see on tulevik.

«Meil ei ole valik see, et on ühtlaselt madal hind või volatiilne hind, vaid valik on see, kas on ühtlaselt kõrge hind või volatiilne hind. Kui me tahame saada lahti volatiilsusest, tuleb investeerida täiendavatesse tootmisseadmetesse, mis suurel ajal turule ei pääse, aga need tuleb tarbijatel kinni maksta,» lausus Veskimägi.

Veskimägi sõnul tuleb aru saada, et Euroopas on elekter vaba turu kaup, ja kui soovitakse elekter defineerida ümber avalikuks hüveks, siis see diskussioon peetakse nüüd Euroopas kõrgete hindade ajal ära.

Veskimägi märkis, et seni on Euroopa elektribörsidel olnud mureks pigem elektri madal hind, mis on pannud elektrijaamu sulgema ning lülitanud ajuti konkurentsist välja ka näiteks meie enda Narva elektrijaamad.