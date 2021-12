Tuule ja päiksega energiapuudujääki ei kata

Eesti tuuleparkide koguvõimsus on juba pikki aastaid olnud stabiilne – 320 megavatti. Kui on tuuline ilm, õnnestub sellest pea kõik välja võtta. Selline päev oli näiteks 27. november, kus tuulikud tootsid kohati üle 300 megavati tunnis. Kuid kurikuulsa 7. detsembri hommikul kell kaheksa andsid tuulepargid elektrit välja ainult ligi 12 megavati eest, tarbimine oli sel tunnil aga 123 korda suurem. «Eelmine nädal tõestas ilmekalt, et kindlalt toimivad võimsused on Eestile kui põhjamaale hädavajalikud. Tuul ja päike ei taga talvist vajadust,» rääkis Fermi Energia juht Kalev Kallemets Postimehele.