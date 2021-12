SUUR PIPARKOOGITEST ⟩ Kas šokolaad sobib piparkoogi sisse ja kuidas maitseb gluteenivaba piparkook?

Tuleb välja, et igale piparkoogile leidub sööja, ja mis ühe meelest on imehea, ei sobi teisele kohe mitte. Vaidlused selle üle, kas apelsin sobib piparkoogi sisse ja kas piparkook peab olema krõbe või magus, on teinekord päris kirglikud.

Piparkoogitainas Hiiu Pagaritelt. Hinne 3,2

Hiiu Pagarite piparkoogitaigen FOTO: Tootja foto

Tegemist oli ühe tubli piparkoogitainaga, kuhu ei olnud lisatud midagi väga eksootilist. Kõigile proovijatele meeldisid need piparkoogid, sest kellele siis magus ei meeldiks. Punkte jagati neile aga pigem kitsilt.

Erinevalt apelsini või šokolaadiga piparkookidest ei tekitanud sellest tainast valmistatud piparkook kirglikke vaidlusi. See oli keskmiselt vürtsikas, keskmiselt krõbe ja keskmiselt magus.

«See piparkook tekitab kõige vähem emotsioone,» võtsid sööjad asja kokku. Kõige pirtsakam piparkoogisõber, kes mitte ühelegi variandile maksimumpunkte ei andnud, arvas aga, et just see on see õige.

Marta pagarite gluteenivaba vegan piparkoogitaigen. Hinne 3,2

Gluteenivaba vegan piparkoogitaigen FOTO: Tootja foto

On tarbijaid, kel sõnad «gluteenivaba» ja «vegan» panevad silma särama. Teised ehmatavad nende siltide peale sootuks ning isegi ei kaalu taoliste toodete ostmist. Söömise käigus selgus, et see tainas oli teistest küll mahedam, aga muidu mõnus.

Oli ka neid, kellele meeldisid just sellest tainast tehtud piparkoogid kõige rohkem. Tõsi on muidugi ka see, et pärast küpsetamist ei olnud piparkoogid enam päris gluteenivabad, sest rullimise käigus sai sinna nisujahuga koos paras ports gluteeni sisse suratud.

Sellest tainast oli ka keeruline teha õhukesi krõbedaid piparkooke, sest mass kippus laua külge kinni jääma, ükskõik kui palju jahu sinna alla ka ei pannud. Sestap tulid piparkoogid pigem paksud ja pehmed.

«See on väga huvitav ja pehme. Rohkem nagu biskviit, mitte küpsis,» arvati selle taina kohta. Ja kuigi piparkoogi maitse oli hea, jäi paljude jaoks puudu vürtsikusest ja õigetest jõulumaitsetest. «Panen sellele piparkoogile hindeks 5 oma vanaema pärast, kellel on kunsthambad. See oleks talle hea,» arvas samas üks testis osalenu.

Lõuna Pgarite piparkoogitaigen šokolaadiga. Hinne 3,9

Šokolaadiga piparkoogitaigen FOTO: Tootja foto

Neile, kellele šokolaad meeldib, on muidugi ka selline piparkook meeltmööda. Sobivad šokolaaditükid ju kõiksugu küpsiste sisse. Samas oli ka neid, kes ei saanud aru, miks peab piparkoogi peale šokolaadi raiskama. Eraldi on mõlemad toredad, aga kokku need ei sobi. «Šokolaadiküpsisena on ta hea, aga igale poole pole mõtet šokolaadi ka toppida,» märkisid sööjad.

Sellest tainast valminud piparkoogid meeldisid pigem neile, kes armastavad rohkem pehmeid piparkooke. Ja nagu pahatihti juhtub, oli tainas veel mõnusam suutäis kui piparkook ise.

Taina kiituseks võib ka öelda, et seda oli hea rullida ja sellest sai teha ka õhukesi piparkooke. Kui peres on aga mõni, kes kohe üldse šokolaadi ei talu, peab selle taina paraku poodi jätma.

Marta Pagari piparkoogitainas apelsiniga. Hinne 4

Apelsiniga piparkoogitainas FOTO: Tootja foto

«Apelsiniga on väga hea. Mulle meeldib, et see on natuke teistmoodi ja apelsin on ka jõululik. See on minu lemmik,» arvas üks testija.

«Mul on apelsiniga keerulised suhted ja suur fänn ma ei ole,» arvas aga teine.

Samamoodi nagu šokolaaditükkidega piparkoogi puhul, oli neid, kes arvasid et tegemist on mõnusa küpsisega, aga piparkook peaks jääma piparkoogiks. Paljude jaoks oli see piparkook ka törts liiga magus. Hindeid jagati Marta Pagari piparkookidele üsna lahkelt.

Pagaripoiste piparkoogitaigen võiga. Hinne 4,1

Piparkoogitainas võiga FOTO: Tootja foto

See oli kõigi piparkoogikonservatiivide lemmik. Võiga tehtud tainast tulid krõbedad piparkoogid, mis olid just sellised, nagu vanaema omal ajal küpsetas. Loomulikult on ka neid, kes krõbedust ei taha ja andsid selle eest halvemaid punkte.

«Läigivad ilusti ja lõhnavad, nagu oleksid puupliidil küpsetatud. Siin on kõik asjad olemas: või ja muna, vürtsi on piisavalt,» arvati testis selle piparkoogi kohta. Mõned testis osalenud märkisid, et see sobiks süüa koos hallitusjuustuga.

«See on õige krõbedusega, kuigi glasuur võiks ka peal olla.» Kuna sellest tainast sai teha õhukesi piparkooke, jäid need ka väga krõbedad. See krõmpsumine tekitab veel söömissoovi, just nagu kartulikrõpsude puhul.