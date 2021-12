Läänemets: hinnatõusu tekitatud vaesust leevendab tulumaksuvaba miinimumi tõus

«See tähendab pikaajalisi tagajärgi ja eeskätt madalama, aga ka keskmise sissetulekuga inimeste vaesumist, mida aitaks leevendada see, kui tulumaksuvaba miinimum tõuseb järgmisel aastal alampalgani,» märkis Läänemets. Riigikogu saaks tema väitel kohe heaks kiita sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis tõstab maksuvaba miinimumi 654 euroni ja millest ligi pooled palgasaajad võidaksid aastas 370 eurot.

Läänemetsa sõnul on valitsuse pealtvaatamispoliitika tulemuseks järjekordne rikkuse ümberjagamine, kus enim kaotavad kõige haavatavamad, aga löögi all on ka keskmise sissetulekuga inimeste elatustase.