Tallinn panustab118 000 eurot jalgrattakasutuse suurendamiseks

Projekti elluviimise tulemusena peaks vähenema isikliku sõiduauto kasutajate arv ja suurenema jalgrattaga liiklejate arv. Lisaks luuakse projekti raames lähte- ja sihtkoha maatriksil baseeruv andmeanalüüsi platvorm, mis analüüsib jalgrattaga liiklejate liikumisharjumusi ja on üheks sisendiks jalgrattateede ja -taristu planeerimisele, selgub eelnõu seletuskirjast.

Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et Tallinna linna kontekstis on mõistlik maksta ainult sõitude eest, mis reaalselt vähendavad autostumist. Näiteks kodust kesklinna tööle ja tagasi, mitte selle eest, kui sõidetakse oma lõbuks Nõmme-Harku terviserajal.

Projekti on võimalik perspektiivselt siduda Tallinna transpordiameti poolt lähitulevikus algatatava rohepunktide kogumise süsteemiga, mille raames koguvad linlased preemiapunkte ühistranspordi kasutamise eest.

Projekt kestab 12 kuud ja selle algusaeg on 1. jaanuar 2022. Projekti hoidja on Tallinna strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskus ja projekti elluviimises osaleb Tallinna transpordiamet.

Projekti viib ellu seitsmeliikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Kreeka Centre for Research and Technology Hellas. Lisaks Tallinnale osalevad projektis ka partnerid Rootsist, Itaaliast, Türgist ja Portugalist.