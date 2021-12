On saabunud aeg, mil elektri börsipaketi omanikud lülitavad lampe välja palju sihikindlamalt kui fikseeritud hinna maksjad. FOTO: Tairo Lutter

Ajal, mil elektrit börsihinnaga ostjad katkuvad ahastuses juukseid, täheldavad fikseeritud paketi omanikud kergendusega, et tänu poole võrra langetatud võrgutasule on viimased elektriarved isegi madalamad kui mullu. Kumb on aga võitnud või kaotanud siis, kui võrrelda elektri fikseeritud hinda börsipaketiga aegade algusest ehk 2013. aastast, mil Eesti avatud energiaturule astus?