Oktoobris laekus makse poole rohkem kui aasta varem

Samas vähenes käibemaksu tasumine ehituse tegevusalal kümne kuuga 1,2 protsenti ning suurenes kinnisvaraalases tegevuses vaid 0,1 protsenti. Kiveste nentis, et kuigi kinnisvarasektor on tänavu mullusest aktiivsem ning müük on tempokalt tõusnud, suurenedes koguni 28 protsenti, ei kajastu see veel käibemaksu tasumise kasvus.

Analüütiku sõnul on põhjuseks on see, et sektor on aktiivses arendusfaasis ning soetuse ja samuti ettevõtetele tehtavate sisendkäibemaksu tagastustuste suurenemine on olnud veelgi kiirem, ulatudes 37 protsendini. Sama tendents on ehituse puhul, kus aktiivse ehitusfaasi tõttu on küll müük aastases võrdluses oluliselt, kokku 15 protsenti kasvanud, kuid soetuse pool on kasvanud tänavu kümne kuuga enam, 20 protsenti.