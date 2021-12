Toyota taastab detsembris normaalse tootmise

Globaalne kiibikriis andis tänavu autotööstusele tugeva hoobi, mis põhjustas takistusi tarneahelates ning teadmatust tuleviku osas. Elke Grupi tegevjuhi Taavi Lepiku sõnul on vähemalt Toyota tehaste toodangud taastumas ning enamus täna tellitud uutest autodest kohal hiljemalt jaanipäevaks.

«Toyota puhul on näha, et autotööstusele prognoositud kõige mustemad stsenaariumid õnneks ei täitu ning juba käesoleval kuul on näha toodangu taastumist kõigis Jaapani ja Euroopa tehastes. Samuti teeb ettevõte kõik endast oleneva, et järgmise aasta esimese kvartali jooksul kaotatud tootmismaht tasa teha,» selgitas Lepik.

Ta lisas, et kuigi teatud osadest on jätkuvalt puudus, on koostöö tarnijatega hea ning uusi autosid toimetatakse klientidele nii kiiresti kui võimalik.

«Praegust olukorda arvestades võib julgelt öelda, et täna tellides on enamik Toyota mudeleid enne jaanipäeva kindlasti kohal. Seega, kui on soov suvel uue autoga sõita, võiks juba täna tegutseda,» selgitas Lepik.

Ta tõi näiteks, et enamlevinud Toyota mudelid – Corolla, C-HR ja bensiinimootoriga RAV4 on võimalik täna tellides saada kätte juba kevadeks. Samas Toyota uusimat mudelit, Yaris Cross Hybridit, tuleb ülisuure nõudluse tõttu Euroopas oodata pisut kauem.