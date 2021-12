Elektrimüüjad meelitavad lahkujaid paremate hindadega tagasi

Kui üks majapidamine, mis kasutab aastas umbes 18 000 kWh elektrit, otsib fikseeritud hinnaga paketti, siis on pakkumised päris krõbedad. WKG pakub sellisel juhul fikseeritud paketi puhul elektrihinda 17,40 senti kilovatt-tunni eest. Kui valida kahetariifne pakett, siis tuleks päeval välja käia 18,24 senti ja öösel 16,33 senti.

Aasta peale läheks elekter sellisel juhul maksma hinnanguliselt 3 400 eurot. Kui kogu aastane elektrikulu nii paberil kirjas on, võtab see kohe kõhedaks. Mida kõike selle eest teha saaks! Soe ja valge tuba on ka muidugi toredad, aga elus on ka muud põnevat.

Kevadel pakuti samale elamisele fikseeritud elektrihinda 5.45 sendiga, ehk siis rohkem kui kolm korda soodsamalt.

220 Energia pakkus majapidamisele, kus suurim elektriröövel on boiler, elektrit päeval hinnaga 18,9 senti ning öösel hinnaga 13,4 senti. Sellise paketi puhul oleks mõistlik panustada öisesse pesupesemise ja põrandaküte tuleks hommikul kindlasti välja lülitada.

Hinnapakkumine Eesti Gaas FOTO: Kuvatõmmis

Eesti Gaas on oma fikseeritud pakkumistes leebem ning küsib üsna aplalt kodutarbijalt päeval 15,39 senti ja öösel 11,97 senti kilovatt-tunni eest. Need hinnad on paremad, kui ettevõte on elektrihind.ee lehel kirja pannud.

Parima hinna saavad lahkujad

Lugeja Haapsalust kirjutas aga Tarbijaportaalile, kuidas tal õnnestus saada eriti soodne hinnapakkumine. Varem ostis ta energiat Elektrumilt börsihinnaga. Kuna börsihind on mõnel päeval suisa peadpööritav, siis otsustas ta elektrihinna fikseerida. «Tegin lepingu Eesti Energiaga 13,75 senti kilovatt-tund,» kirjutas lugeja.

Mobiilifirmade puhul on see vana tõde, et kõige soodsama paketi saab siis, kui uus leping on juba taskus. Tuleb välja, et tihedas konkurentsis on lahkujaid tagasi meelitamas ka elektrimüüjad.