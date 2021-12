Tehnikateadlane: loodan, et 2035. aastaks põlevkivielektrist ei loobuta

Kehtiv koalitsioonileping näeb ette, et Eestil on plaan põlevkivielektrist loobuda 2035. aastaks. Riigiettevõte Eesti Energia on olnud oma kavades veel ambitsioonikam ning lubanud põlevkivielektrist väljuda 2030. aastaks.

Tehnikateaduste doktor Arvi Hamburg andis täna riigikogus esinedes mõista, et seni, kuni pole piisavalt juhitava tootmise alternatiive turul, ei tohiks seda teha. «Ma arvan ja loodan, et seda ei juhtu,» ütles teadlane rahvasaadik Andres Metsoja (Isamaa) küsimusele vastates.

Investorid vajavad kindlust

Hamburgi sõnul näitab praegune olukord, et tootmisvõimsuse puudujäägis on põlevkivi kasutamine tarbimise tipp-perioodidel möödapääsmatu ning välja tuleks saata hoopis vastupidiseid signaale.

«Et põlevkivist elektritootmine püsiks, oleks vaja anda investorile kindlust. Kui meil täna on selline valitsuse otsus, et me lõpetame põlevkivist elektri tootmise, siis sellepärast ongi palju seadmeid remontidega väljas. Lihtsalt neid seadmed ei hooldata,» selgitas Hamburg. «Iga ettevõtja ju teab, et kui seadme eluiga on fikseeritud teatud numbriga, siis käitatakse seda nii palju ka ta toimetab. Jooksvat teenindamist ei ole.»

Valitsus on täna nõudnud Eesti Energialt 1000-megavatise tootmisvõimsusega põlevkivijaamade reservis hoidmist 2022. aasta lõpuni. Tõenäoliselt seda kohustust pikendatakse.

Hamburg sõnul ei piisa aga ainult sellest, et säärane säte on paberile pandud, vaja on tagada ka töökindlus. «Me peame andma ettevõtjale kindluse, et tal on majanduslikult põhjendatud investeerida selliste võimsuste olemasoluks. Meie põhjanaabril Soomel on viis sellist elektrijaama, mis on reservis ja lähevad tööle siis, kui vaja,» ütles teadlane riigikogu liikmetele.

Hinnarekordid olid oodatud

Hamburgi teatel ärritavad teda jutud, nagu oleks tänased väga kõrged elektrihinnad tulnud kõigile ootamatult. «Me muutusime 2019. aastal elektrit eksportivast riigist elektrit importivaks riigiks. Mind paneb üsna palju imestama, kui me ütleme, et see kõik tuli väga ootamatult ja me ei olnud selleks valmis. See, et meil detsembris tuleb miinuskraade pole mingi ime.»

Ka polevat ka kõik muud väljatoodud tegurid nii erakordsed ja suure mõjuga, et selliseid energiahindu õigustada. «Norras olid hüdroressursid tõesti madalamad, aga seda on olnud ka enne. Ja see madalpunkt oli ka umber 15 protsendi ulatuses. See ei saa küll [nii palju] mõjutada. Või on tõesti meie kogu Läänemere elektrisüsteem on nii haprakene, et ka 10-protsendiline võimsuse puudujääk tekitab anomaaliaid,» küsis Hamburg.

Samas möönis teadlane, et osaliselt see nii ongi. «Energiadefitsiit on meie kõikides naaberriikides. Täna on positiivse bilansiga kaks riiki: Norra, mis sõltub hüdroenergiast ja Rootsi, kellel on piisavalt hüdroenergiat ning täna veel sulgemata tuumavõimsusi. Balti riikides on defitsiit aga pea 60-protsendiline ja me peame kindlasti mõtlema, kuidas seda katta.»