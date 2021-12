Töötukassa panustab uuel aastal senisest rohkem töövõimetoetusele

Töötukassa kulud kindlustushüvitistele, toetustele ja tööturuteenustele on prognoosi kohaselt uuel aastal 693,3 miljonit eurot. Võrreldes tänavusega kasvavad tuleval aastal kulud ennekõike töövõimetoetusele. Tööd otsivate ja töötavate inimeste oskuste arendamisele ja koolitamisele on töötukassa tuleva aasta eelarves planeeritud 44,1 miljonit eurot.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas eelarvele ja aastaplaanile viidates, et kriis tõi tööturule küll enam tööotsijaid, kuid on näha, et tööandjatel on tihti keeruline leida sobivate oskustega töötajaid. Seetõttu on väga oluline, et nii töötajad kui ka tööotsijad oleksid valmis õppima ja omandama kas uue eriala või täiendama end vajalike oskustega, ja tööandjad oleksid valmis töötajaid selles ka toetama.