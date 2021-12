Elering: aastani 2030 saab Eesti elektrisüsteem hästi hakkama

Elektrisüsteemi võimekusena käsitletakse aruandes olukorda, kus oodatav elektritarbimine on kaetud kohaliku tootmisvõimsuse, impordivõimaluste ning tarbimise juhtimise võimalustega.

Siiski – kuigi süsteemi piisavus on eleringi hinnangul pikaajalises vaates hea, võib olukord eesseisval talvel olla pingeline. Tulenevalt eelnevast külmast talvest, kiirest majanduse taastumisest ja tootmiskatkestustest on maagaasi hinnad kõrged ja hoidlad Euroopas keskmisest väiksema talve-eelse täitumisega. Siinset regiooni teenindavas Läti gaasihoidlas on maagaasi varu keskmisel tasemel ja maagaasi puudujääki ei ole ette näha, kuid pole välistatud et Euroopa tootmisvõimsuste võimalik defitsiit võib mõjutada ka Eestit.

Aruandes toonitatakse, et Elering ei käsitle varustuskindluse osana elektri hinda. «Kui varustuskindlus on tagatud ehk «tuled põlevad», ei võta Elering seisukohta, kas elektri hind turul on õige või vale,» märgitakse aruandes. Ka möödunud nädala algul nähtud elektribörsi hinnatipud, mis ulatusid teatud tundidel 1000 euroni, ei olnud Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul varustuskindluse probleem, vaid tulenesid eelkõige regiooni elektrijaamade rikete kokkulangevusest.

«Elektriga varustatuse tagamiseks on vajalik, et elektrituru hind kataks ära elektri tootmiskulud – nii lühiajalised muutuvkulud nagu kütusekulu ja süsiniku kvoodi kulu kui ka pikaajalised investeeringud,» nentis Elering. Seetõttu võib süsteemihalduri selgitusel ka varustuskindlas elektrisüsteemis elektri börsihind olla muutlik ning periooditi ka väga kõrge. See on süsteemi võimekuse tagamiseks vajalik ega viita alati struktuursele probleemile.

Eesti majanduse konkurentsivõime tagamiseks on Eleringi sõnul aga oluline, et elekter Eestis ei maksaks rohkem kui naaberriikides. Seejuures võrdse hinnataseme tagab Eleringi vaates avatud ja tugevate ühendustega elektriturg, kus elekter liigub vabalt Eestisse antud hetkel kõige madalama tootmiskuluga piirkonnast.

Tulenevalt ülekandevõimsuste piiratusest Eesti ja Soome vahel, on aga tekkinud hinnaerinevus Eesti ja Soome hinnapiirkondade vahel. Seepärast on Elering ja Fingrid alustanud uuringuid Estlink 3 ehk täiendava ülekandevõimsuse rajamiseks. Samuti arendab Elering koos Läti süsteemihalduriga ka Eesti ja Läti vahelist ülekandevõimsust.

Veskimägi märkis teisipäeval süsteemihalduri varustuskindluse konverentsil, et kliimaeesmärkide täitmiseks on tarvilik energiasüsteemi dekarboniseerimine. Aruandes leitakse, et muutlike taastuvenergia tootmisvõimsuste lisandumisel on elektrisüsteemi juhtimiseks ja jooksvaks tasakaalustamiseks aga vaja tõsta juhitava tarbimise osakaalu.

«Juhitavad on need tarbijad, kes vastavalt operaatori või elektrihinna signaalile suurendavad või vähendavad oma elektritarbimist. Näiteks saab suure soojusmahtuvusega tööstusseadme elektritarbimist nihutada tunni võrra selliselt, et see ei mõjuta oluliselt äritegevust. Taoline paindlikkus lihtsustab oluliselt elektrisüsteemi juhtimist,» selgitatakse aruandes.

Juhitava tarbimise osakaalu suurendamiseks arendab Elering paindlikkusturgu. Sellisel turuplatvormil saaks juhitavat tarbimis- või tootmisressurssi omav turuosaline teha pakkumisi energia- või reserviturgudele ning teenida neilt lisatulu. Elering osaleb ka Horizon 2020 projektides, et testida põhivõrgu, jaotusvõrgu ja lõppkliendi turvalise andmevahetuse põhimõtteid, mida saaks kasutada paindlikkusturu loomisel.