Uuring: maksusüsteemi ebaõiglaseks hindavate inimeste osakaal on aastaga kasvanud

Väitega, et maksude tasumine on minu kui kodaniku tähtis kohustus, nõustus septembrikuus läbiviidud uuringus 53% vastanutest. Mulluses uuringus oli selliste vastajate osakaal 56%.

Kantar Emori uuringuekspert Anu Varblane tõdes, et kuna uuringus ei küsitud inimeste põhjendust, siis ei ole võimalik ka vastata, millest selline muutus on tulnud.

Võrreldes eelmise aastaga on 11% kasvanud nende inimeste arv, kes ei ole nõus, et Eesti maksusüsteem on õiglane. Selle väitega ei ole pigem nõus 33% ning üldse nõus 12% vastanutest. Mulluses küsitluses olid need osakaalud vastavalt 24% ja 10%.

Õiglane maksusüsteem. FOTO: Kuvatõmmis.

69 protsenti küsitletutest kinnitasid, et maksavad kindlasti kõik maksud korrektselt ära. 2020. aastal oli selliste inimeste osakaal vastanutest 64%. Varblane tõi välja, et ettevõtjad ei hinda end väga maksukuulekaks.

Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud ka nende inimeste osakaal, kes usuvad, et maksude tasumist on lihtne vältida. Sellisel arvamusel on 22% küsitletutest ning võrreldes eelmise aastaga on nende osakaal kasvanud 8 protsenti.

Maksude maksmist on lihtne vältida. FOTO: Kuvatõmmis.

Varblase sõnul peavad maksude vältimist lihtsaks pigem nooremad inimesed, samuti madalama haridustasemega elanikud.

Üle viiendiku ei tunne end maksude tasumata jätmise pärast halvasti

Samuti ei tunneks enam kui viiendik elanikest end halvasti, kui nad maksud tasumata jätaksid.

Maksu ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul tegi neid uuringus murelikuks just need kaks viimast aspekti: maksusüsteemi õiglusesse uskujate vähenemine ning maksude tasumata jätmise lihtsuse.

«See on signaal, et tegevused läbi mõelda,» lausus ta.

Ausate juriidiliste isikute osakaal 91,8% Ausate füüsiliste isikute osakaal 97,9%

Reitmanni sõnul jääb riigil maksupettustena aastas saamata 370-400 miljonit eurot ning levinumad maksupettused on püsinud muutumatuna: need on käibemaksuga seotud pettused ning ümbrikupalk.

Varimajanduse tase on tema sõnul 5% ehk veidi suurem kui 2020. aasta 4,72%.

Ümbrikupalga osakaal 5,7%

Ümbrikupalga osakaal on Reitmanni sõnul 5,7%. Olukord on paranenud, sest 2018. aastal oli see näitaja 12% tasemel.

Reitmann tõdes, et pandeemias elatud kaks aastat on toonud inimestele selgelt nähtavale seose maksude tasumise ning saadavate toetuste vahel. «Kui sa ei saanud varem ausat palka, siis olid ka toetused väiksemad. Läbi otsetoetuste nähti selget seost maksude ja riigi vahel,» rääkis Reitmann.

Kas aga selise seose nägemine ei peaks suurendama maksutahet?