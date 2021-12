Pöörase kiirusega kasvav nutiprügi käitleja värbab 100 uut töötajat

Foxway Recommerce juhatuse esimehe Agnes Makki sõnul soosib kasvav keskkonnateadlikkus ning tarbijaeelistuste muutus jätkuvalt ettevõtte kasvu. «Numbrid on tugevad ning täna tegutseme aktiivselt juba enam kui 50-s välisriigis. Kiire kasvu juures ongi hetkel üks põhilisi väljakutseid uute töötajate leidmine,» ütles Makk. «Praeguse prognoosi kohaselt on plaanis palgata järgmise aasta jooksul umbes 100 uut töötajat.»

Oktoobris pani ettevõte nurgakivi uuele laohoonele Tartu lähistel, mis valmib järgmise aasta kevadel. 6500 ruutmeetri suurune laohoone koondab logistika ning seadmete ladustamise, mis hetkel on laiali üle terve Tartu, ning pakub sellega tööd ligikaudu 50-le inimesele.

Kõige rohkem nutiseadmeid jõuab Foxway-sse Rootsist, Norrast ja Soomest. Põhjaliku hoolduse ja remondi läbinud nutiseadmete taaskasutuse vastu on hetkel kõige suurem nõudlus Prantsusmaal, Rootsis ja Itaalias.

Foxway Recommerce on Põhja-Euroopa suurim IKT-seadmete taas- ja ümberkäitlemisega tegelev rahvusvaheliste ettevõtete grupp. See on osa Foxway Gruppist, kus töötab kokku üle 900 inimese ja mille Soome, Rootsi ning Norra ettevõtted pakuvad korporatiivklientidele uute seadmete elutsükli teenust.