Riigikogu arutab riiklikult tähtsa küsimusena elektrihinna tõusu

Arutelu algatas riigieelarve kontrolli erikomisjon ning ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg.

Alles esmaspäeval oli riigikogu ees majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kes tegi poliitilise avalduse seoses energiahinna järsu tõusuga. Ta toonitas, et energiakriisi lahendamiseks on vaja nii pikaajalisi meetmeid kui ka kiireid otsuseid lühiajaliste meetmete osas.

«Sajandi suurim energiakriis on kestnud lühikest aega, kuid see on juba valusalt mõjutanud suure osa Eestimaa inimeste toimetulekut ja igapäevaelu. Novembrikuu energiaarved on juba peredeni ja ettevõteteni jõudnud ja reaalsus on karm. Kui me üheskoos midagi ette ei võta, siis jäävadki igakuised hinnašokid meid saatma,» ütles majandus- ja taristuminister.

Aas toonitas, et pikaajaliste lahenduste väljatöötamise kõrval tuleb tegutseda ajutiste meetmete rakendamisega. Ta osutas, et riik on vastu võtnud mitmeid toetusmeetmeid, peatanud vedelgaasi aktsiisi tõusu, vähendanud võrgutasu kaks korda ning otsustanud maksta hinnatõusu hüvitist vähese sissetulekuga inimestele.

«Energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakendus käivitub plaanide kohaselt järgmisel nädalal,» märkis Aas. Minister lisas, et vaja on ka laiapindseid meetmeid nagu käibemaksulangetus või börsihindade lagi. «Meetmeid tuleb rakendada koos ja korraga, sest ainult nii on nad mõjusad.»

Minister rõhutas ka pikemate lahenduste olulisust ja tõi välja, mida on tehtud seoses taastuvenergia tootmisega. Ta lisas, et pikaajaline lahendus tuleb leida ka juhitavale energiale. «Valitsuse juurde moodustatud riiklik tuumaenergia töörühm analüüsib välisekspertide kaasabil tuumaenergia kasutusele võtmise võimalusi Eestis,» ütles Aas ja lisas, et analüüsi esialgne tähtaeg on 2022. aasta sügis, ent seda protsessi võiks kiirendada.