Nüüdseks on olukord muutunud ja terve hulk Euroopa idufirmasid on tõusnud oma sektorit juhtima.

«Nüüd on muusika voog­edastuse liider Spotify (Rootsi). Järelmaksuteenuste turu võitja on Klarna (Rootsi), robotite protsessiautomatiseerimise turu võitja on UiPath (asutatud Rumeenias) – kõik nad on Euroopast,» ütles ajakirjale The Economist riskikapitalifondi Hoxton Ventures partner Hussein Kanji.