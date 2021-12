Endise kino Eha krundile jääb Hiltoni hotell ehitamata

Merko Ehitus Eesti ja GVP Invest Estonia sõlmisid hotellihoone rajamise lepingu 2020. aasta veebruaris. Toona oli koroonapandeemia just lahvatamas. Lepingu kohaselt oleks Merko pidanud krundile 8,9 miljoni euro eest ehitama ehitama kuuekorruselise hoone, milles oleks tööd alusatnud Balti riikide esimene Hampton by Hilton hotell. 185 numbritoaga hotell pidi lepingu järgi valmima detsembris 2021.

GVP invest Estoni kuulub Leedu kapitalile, firmale INVEFINA UAB ehk Maxima omanikfirma Vilniaus prekyba vähemusaktsionärile ja Maxima Grupė eksjuhile Mindaugas Bagdonavičiusele. Ettevõtte juhatuse liige on Sigitas Daugnoras.

2020. aasta juunis teatas Daugnoras, et hotelli ehituse kõik otsused on edsi lükatud vähemalt oktoobrini: «Märtsis alanud ja kogu maailma tabanud koroonakriis on paraku puudutanud ka meid. Oleme seetõttu korrigeerinud oma esialgset plaani, mille alusel oleks sel suvel pidanud algama praeguse keskuse lammutamine ja uue hotelli ehitus» .