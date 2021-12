Kuidas ise elektrit toota? Kas vaja on päikesepaneele võib sobib ka hamstriratas?

Keskmise eramu päikeseelektrijaama hind jääb 8000–12 000 euro vahemikku ning tegemist on ilmselt kõige mõistlikuma lahendusega. Elektri tootmiseks sobib muidugi ka väiketuulik.

«Päikesepaneele on võimalik paigaldada näiteks linnas asuva eramu katusele või aeda. Tuulikute paigaldamiseks sobiva pinna leidmine on raskem ja eramute piirkonnas üldiselt ka keelatud,» selgitas Eesti Energia ettevõtte energiaeteenuste osakonna juhi Mikk Toots.

Elektrit on võimalik toota ka rohkem ja vähem innovaatilisel viisil. Selleks, et tootmist võrku ühendada, on vaja inverterit, mis muundab alalisvoolu vahelduvvooluks. Elektrilevil on kodulehel loetletud üles hulk seadmeid, mis võrku ühendamiseks sobivad, neile saab siin pilgu peale visata.

Majapidamistel enim 8-12 kW päikesepaneele

Majapidamised on Tootsi sõnul kõige rohkem paigaldanud 8-12 kW võimsusega päikeseenergialahendusi. Näiteks 10 kW võimsusega päikeseelektrijaama jaoks on vaja umbes 27 päikesepaneeli ja selline lahendus toodab aastas kuni 9500 kWh elektrit. See on rohkem kui pool ühe tavalise eramu aastasest elektritarbimisest.

Päikesepaneelide kasuteguril on kaks aspekti. Esiteks tuleb võrgust vähem elektrit osta ning toodetud elektrit saab võrku müüa vastavalt elektri börsihinnale. Külmal ja päikeselisel talvepäeval võib müüdud energia tunnihind päris tulus olla.

«On võimalik ehitada ka päikeseelektrijaamu, mille eesmärk ongi elektrit otse võrku müüa. Projekt on siiski seda tasuvam, mida rohkem toodetud elektrit kohapeal ära tarbitakse,» tõdes Toots. «Paljud meie kodukliendid tootsid suvel oma päikeseelektrijaamadest piisavalt palju elektrit, et nende elektriarve on siiani miinuses ning nad kasutavad suvel teenitud tulu tasaarveldusena praeguste elektrikulude peale.»

Odavam kui uus auto

Keskmise eramu päikeseelektrijaam maksab vähem kui uus auto. «Kusjuures erinevalt autost toodab päikeseelektrijaam 25 aasta jooksul positiivset rahavoogu,» tõdes Toots.

Toots tõi näite, et 15 000 kWh aastase tarbimisega kodumajapidamine, mille katusele mahub 8 kW võimsuses päikesepaneele, võidab säästetud ja võrku müüdud elektrienergiast orienteeruvalt 650 eurot aastas ehk poole senisest elektriarvest. Süsteemi eluea jooksul on rahaline võit seega üle 16 000 euro.

«Kui elektri börsihind jääb praegusega sarnaselt kõrgele tasemele, siis võib tasuvusaeg väikeelamu lahendusel olla isegi ligi poole lühem, kui seda eelmiste aastate elektrihindade põhjal algul eeldati.