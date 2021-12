Lumi ei ole takistus – Starshipi pakirobotid purustavad rekordeid

«Nõudlus meie teenuse järele on pandeemia viimase 18+ kuu jooksul üle maailma neljakordistunud ja me jätkame regulaarselt oma tarnerekordite purustamist,» ütles Eestis käinud Starshipi tegevjuht Alastair Westgarth.

Eelmine kuu oli ettevõtte jaoks tarnenumbrite poolest rekordkuu. «Paljud inimesed tahtsid ja vajasid kontaktivaba kullerteenust ning nüüd, kus nad on meie teenust proovinud, on nad jäänud meie teenuse kasutajaks selle mugavuse pärast ja muidugi ka selle pärast, et neile meeldivad meie robotid,» rääkis Westgarth.