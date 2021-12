Lugeja küsib: kellega võib sõlmida muutuvtunni kokkulepet?

See tähendab, et kui muudes olukordades on töötaja töö- ja puhkeaja korraldamine tööandja õigus ja kohustus, siis muutuvtunnikokkuleppe sõlmimine peab algama töötaja kirjalikult väljendatud soovist (mida ta kinnitab allkirjaga), mitte tööandja initsiatiivil.

Lisaks tasub meeles pidada, et töötajal on õigus muutuvtundide tegemisest keelduda. Muutuvtundidega nõustumist kinnitab töötaja iga kord kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirjaga).

Küsimuses kirjeldatud olukorras saab tööandja anda töötajatele teada, et nad saavad rääkida läbi ja sõlmida muutuvtunnikokkuleppe, kui nad oma soovist kindlaks kuupäevaks teada annavad. Kui siis töötajad on soovi avaldanud, pooled on pidanud läbirääkimisi ja sõlminud kahepoolselt allkirjastatud töölepingu lisa, võib juba uues summeerimisperioodis kokkulepet rakendama hakata. Siis on ka muutuvtundide üle arvestuse pidamine lihtsam.