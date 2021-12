T1 kaubanduskeskus saab uue juhi

«Mind motiveerib väga, et saan juhtida T1 ümbersündi. Keskusel on suur potentsiaal, kui seda juhtida õigesti ning professionaalse tiimi poolt,» ütles Hõbe.

T1 on Tallinna kaasaegseim keskus, mille täielikud võimalused avalduvad peale planeeringu ning kontseptsiooni uuendamist. „Keskuses on juba praegu head parkimisvõimalused, täiustamist vajavad ligipääs keskusele ning hoones liikumine,» märkis Hõbe.

Alates 2013. aastast on Hõbe olnud Saku Suurhalli tegevjuht, kelle eestvedamisel on seal toimunud arvukalt suurüritusi. Varem on ta kaks aastat töötanud USS Security müügi- ja turundusdirektorina ja kuus aastat Sportland International Groupi turundusdirektorina kuuel turul.

Alates 2009. aastast on Hõbe üks Rally Estonia peakorraldajatest. Nüüdseks on see FIA World Rally Championship (WRC) sarja ametlik osavõistlus, mille otseülekanded jõudsid 2020. aastal 160 riiki ja enam kui 740 miljoni vaatajani. Hõbe pälvis 2021. aastal Vabariigi Presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.