VAATA OTSE ⟩ Milline on kliimapaketi mõju majandusele

«Ettevõtjatelt saadud esmane tagasiside ütleb, et üleminekut puhtamale, moodsamale ja soodsamale elule eesmärgina pooldatakse, kuid selle õnnestumiseks on siiski oluline targalt valitud tempo ja rakendusvalikud. Õigesti tegutsedes on tagajärjeks jõukas ja ühendatud rahvas ning puhas loodus, tempot liiga kiireks viies jääb osa meie inimestest, majandusvaldkondadest maha ja asi ei õnnestu,» rääkis majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.