VAATA OTSE ⟩ Kliimapaketi arutelu: «Puudub kindlus, et eesti seisukohad on ka tegelikult eesti inimeste huvides»

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja Marko Udras tõi peamiste probleemidena välja kaks asja: mõjuanalüüsi puudumise ning asjaolu, et puudub arusaam Eesti seisukohtade osas.

Udrase sõnul on Euroopa Komisjon mõju analüüsinud, aga see on üldine ega kajasta erinevatele riikidele, erinevatele majandussektoritele ning erinevatele inimgruppidele avaldavat mõju.

Eesti seisukohti on ettevõtjad Udrase sõnul näinud vaid kuue ettepaneku osas ehk nende osas, mis on keskkonnaministeeriumi vastutusalas.

«Näeme ainult pusle üksikuid osi ja terviklikku pilti on keeruline kokku panna. Edaspidi tuleks ühte tervikut silmas pidada,» lausus ta.

Udrase sõnul oleks tarvis ühte analüüsi, mis kataks kogu Euroopa Komisjoni kliima- ja energiapaketti, mis erinevate õigusaktide muudatusi kaasa toovad. Ja seda mitte ainult ettevõtete vaid ka inimeste osas.

«Puudub kindlus, et Eesti seisukohad on ka tegelikult Eesti inimeste huvides, lausus Udras, lisades, et oleks tarvis mõjuanalüüsi ning Eesti seisukohti tuleks arutada ühtse tervikuna, mitte killustatult.

«Ettevõtjatelt saadud esmane tagasiside ütleb, et üleminekut puhtamale, moodsamale ja soodsamale elule eesmärgina pooldatakse, kuid selle õnnestumiseks on siiski oluline targalt valitud tempo ja rakendusvalikud. Õigesti tegutsedes on tagajärjeks jõukas ja ühendatud rahvas ning puhas loodus. Tempot liiga kiireks viies jääb osa meie inimestest ja majandusvaldkondadest maha ja asi ei õnnestu,» rääkis majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.